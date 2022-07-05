05 Июля 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Ярковском районе мужчину будут судить за отравление односельчан метиловым спиртом

В Ярковском районе будут судить мужчину за отравление односельчан спиртосодержащей жидкостью на основе метанола. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

"Прокурор Ярковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в январе на рынке "Барабинская" в Тюмени мужчина купил 10 бутылок немаркированного алкоголя с этикеткой "Застолье люкс". Спиртосодержащая жидкость была изготовлена на основе метилового спирта для использования в технических целях. В мае 2022 года обвиняемый по просьбе двух односельчан передал им две бутылки. Они выпили содержимое и отравились. В результате у одного мужчины развилась атрофия зрительных нервов обоих глаз, что привело к полной стойкой слепоте на оба глаза, а второй - скончался.

Прокуратура района направила материалы уголовного дела в Ярковский районный суд для рассмотрения по существу.

Теги: отравление, метиловый спирт, метанол, спиртосодержащая жидкость



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