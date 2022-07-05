Возле "Екатеринбург-ЭКСПО", где проходит "Иннопром", наблюдается сильное задымление

Возле выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО", где на этой неделе проходит международная выставка "Иннопром-2022", случилось сильное задымление.

Фотографии в редакцию Накануне.RU прислали очевидцы. По их словам, дым наблюдается сегодня утром, он идет из находящегося неподалеку леса.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что сегодня в девятом часу утра поступил сигнал о возгорании мусора на улице Горнистов в Екатеринбурге.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на свалке твердых бытовых отходов на площади в 300 квадратных метров наблюдаются отдельные очаги тления и открытого горения.

"Угрозы перехода огня на строения нет. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации и ликвидации пожара. В тушении задействованы пять единиц пожарной техники и 17 человек личного состава", - добавили в ведомстве.