05 Июля 2022
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Денис Мантуров (2022) | Фото: Накануне.RU

Мантуров отметил особую роль Казахстана в новой логистике обложенной санкциями России

Глава Минпромторга Денис Мантуров во время делового форума "Промышленный диалог Россия - Казахстан", который проходит на Иннопроме привёл детали сотрудничества двух стран.

"Впервые государство СНГ стало партнёром на Иннопроме. 30 лет наше сотрудничество развивалось в духе уважения друг к другу", - сказал Мантуров.

На форум прибыли 450 представителей бизнеса из 14 регионов Казахстана.

"Взаимный товарооборот вырос в 2021 г. на треть, до 25 млрд долларов. Казахстан - один из ведущих торговых партнёров России. Там работает 11,5 тыс. российских и 5 тыс. совместных предприятий", - сказал Мантуров.

Мантуров отметил и место Казахстана в новой мировой логистике, где поставки товаров в Россию ограничены многочисленными санкциями. Место тех, кто решил разорвать сотрудничество с Россией, занимают те, кто готов работать, подчеркнул министр.

(2022)|Фото: Накануне.RU

"Мы настроены на создание новых логистических коридоров, которые перетянут потоки товаров. Приоритеты РФ и Казахстана тут совпадают. Чтобы максимально реализовать преимущества, надо слышать бизнес, быть готовым к его инициативам. Россия и Казахстан всегда были за равное, взаимовыгодное сотрудничество. Предлагаю в этом ключе монетизировать новые возможности", - подытожил Мантуров.

Глава РСПП Александр Шохин заявил, что развитию деловых отношений России и Казахстана способствует, в частности, сотрудничество через B2B и различные уровни власти.

"Нам важно реализовывать проекты на Большой Евразии. Россия и Казахстан в этом заинтересованы", - сказал Шохин.

Он видит заинтересованность власти и бизнес в продвижении проектов.

Добавим, что по оценкам перевозчиков, в новых реалиях растет транзитная роль Казахстана, особенно при доставке из Китая. Только за пять месяцев 2022 года товарооборот между РФ и КНР увеличился на 28,9%, по данным Главного таможенного управления КНР. Ограничивает рост объема доставки пропускная способность пограничных пунктов на российско-китайской границе. Часть автомобильного грузопотока из КНР перевозчики перестраивают на транзит через Казахстан. До конца года объем автомобильных перевозок грузов на этом направлении может вырасти еще на 20%, в том числе благодаря лояльной политике Казахстана в отношении грузовиков, зарегистрированных в России и Беларуси до начала 2023 года.

Теги: денис мантуров, иннопром, новая логистика, казахстан



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