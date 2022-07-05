В Челябинской области восемь человек выдвинулись на довыборы в ЗСО

В Челябинской области завершился прием документов от кандидатов в депутаты законодательного собрания региона по Троицкому одномандатному округу. На довыборы заявились восемь человек, передает корреспондент Накануне.RU.

От партии "Новые люди" баллотируется депутат собрания депутатов Троицка Лев Живайкин, от партии "Справедливая Россия – за правду" – депутат собрания Троицка Сергей Низамутдинов, от ЛДПР – технический директор "Сфера" Андрей Самохвалов, от партии пенсионеров идет коммерческий директор медицинской клиники "ЭФ ЭМ СИ" Алексей Фролов, от КПРФ – депутат из Троицка Алексей Холкин, от "Единой России" – ректор аграрного университета Светлана Черепухина, от "Яблока" – индивидуальный предприниматель Сергей Шичков, в качестве самовыдвиженца – юрист Александр Лебедев.

Напомним, довыборы в ЗСО пройдут в единый день голосования 11 сентября.