05 Июля 2022
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Политика За рубежом
санкции (2014) | Фото:

Япония ввела новые санкции против РФ, включая запрет на импорт золота

Япония ввела новые санкции против 90 физических лиц и организаций из России и Белоруссии. Об этом сообщило министерств финансов страны.

В санкционный список, в частности, были внесены вице-премьер России Дмитрий Григоренко, виолончелист Сергей Ролдугин и его супруга, глава ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, глава "Росгеологии" Сергей Горьков и другие.

Кроме того, правительством Японии с 5 сентября утвержден запрет на предоставление России услуг по бухучету, аудиту и консалтингу, пишет Regnum.

Также утверждены запреты на импорт золота из России и на экспорт товаров, способствующих укреплению российской промышленности, в отношении 65 компаний.

В начале июня власти Японии ввели ограничительные меры против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка.

В мае Токио ввел новые санкции против 141 человека из России, ДНР и ЛНР. В обновленный список, в частности, попал премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, а также руководители ЛНР и ДНР.

Теги: япония, санкции, россия



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