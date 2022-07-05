ДНР подверглась яростным обстрелам

ДНР снова подверглась яростным обстрелам со стороны украинских боевиков. Донецк и близлежащие города и поселки накануне оказались под огнем, погибло и ранено много мирных жителей.

По подсчетам, по Республике было выпущено более 700 артиллерийских снарядов. Убиты минимум трое, а 27 человек ранены, в том числе ранен ассистент оператора российского телеканала "ТВ-Центр" Андрей Алексеев, который был госпитализирован с осколочными ранениями. Повреждено много домов, школ, детских садов и других зданий.

В Донецке обстрелы продолжались в течение всего дня. На заводе "ДонПластАвтомат" в Киевском районе возник крупный пожар. Позже еще один крупный пожар возник в районе железнодорожного вокзала, где загорелись торговые ряды. После таких пожаров в городе чувствуется запах гари.

Обстрелы Донецка усилились в последние два дня. В соцсетях многие местные жители пишут, что это месть за освобождение ЛНР.