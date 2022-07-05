Онлайн-распродажа IKEA началась со сбоев на сайте магазина

Последняя онлайн-распродажа в магазине IKEA началась со сбоев на сайте компании. Пользователи не могут авторизоваться, не могут добавить товары в корзину, некоторые не видят статус своего заказа. Пока не сообщается и о сроках устранения проблем.

Напомним, после объявления решения об уходе из России на фоне военной спецоперации РФ на Украине IKEA объявила о двух распродажах: для сотрудников и для всех желающих. Планировалось, что распродажа для сотрудников займет всего день, но ажиотаж был такой, что распродажу для обычных покупателей пришлось перенести на 5 июля.