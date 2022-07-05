05 Июля 2022
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Общество СЗФО
Калининград (2022) | Фото: Накануне.RU

Власти Калининграда не видят смысла в переименовании города во Владибалтийск

В Калининградской области сочли нецелесообразным предложение Сергея Миронова о переименовании Калининграда во Владибалтийск. По мнению лидера "Справедливой России – За правду", такое название города соответствовало бы "современным реалиям и отечественным традициям".

"Советую обратиться к Сергею Миронову за разъяснениями того, в чем содержательная часть этого предложения, кроме изменения названия. Если она есть, то мы готовы послушать. В чем основной смысл, не очень понятно", - цитирует РИА Новости губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Теги: калининград, антон алиханов, сергей миронов, переименование



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