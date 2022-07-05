Власти Калининграда не видят смысла в переименовании города во Владибалтийск

В Калининградской области сочли нецелесообразным предложение Сергея Миронова о переименовании Калининграда во Владибалтийск. По мнению лидера "Справедливой России – За правду", такое название города соответствовало бы "современным реалиям и отечественным традициям".

"Советую обратиться к Сергею Миронову за разъяснениями того, в чем содержательная часть этого предложения, кроме изменения названия. Если она есть, то мы готовы послушать. В чем основной смысл, не очень понятно", - цитирует РИА Новости губернатора Калининградской области Антона Алиханова.