Губернатор Курской области сообщил о новых обстрелах приграничных территорий

Несколько приграничных поселков Курской области подверглись очередной атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его данным, артиллерийские обстрелы зафиксированы в деревне Марково и в поселке Тёткино Глушковского района. "Обстрел продолжается, все подробности позже", - написал губернатор.

3 июля Старовойт сообщил о минометном обстреле поселка Теткино. Основной удар пришелся на территорию рядом с сахарным заводом. Пострадавших нет.

4 июля телеграм-канал Baza сообщил, что в Курской области предположительно украинский дрон сбросил бомбу на частный дом недалеко от границы с Украиной, пострадал следователь МВД.