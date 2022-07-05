В Екатеринбурге из-за пожара в ТЦ "Мега" эвакуировали 700 человек

В Екатеринбурге произошел пожар в торговом центре "Мега". Было эвакуировано несколько сотен человек.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, вечером 4 июля поступил сигнал о пожаре на улице Металлургов. По данным ведомства, огнем была повреждена электропроводка холодильной камеры предприятия быстрого питания, расположенного на втором этаже торгового центра.

На место выезжали 12 единиц техники и 38 человек личного состава. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из ТЦ были эвакуированы 700 человек, в том числе 50 детей.

В результате возгорание было потушено местными жителями еще до прибытия огнеборцев.