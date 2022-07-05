Стало известно, когда новая сторублевая купюра сможет заменить старую

Технически новая купюра в 100 рублей могла бы заменить старую за полтора-два года.

Об этом сообщил глава Гознака Аркадий Трачук.

По его словам, назвать точные цифры в этом вопросе затруднительно. Отмечается, что время жизни банкноты 100 рублей после модернизации увеличится благодаря применению новых технологий. Трачук отметил, что прежде чем новая купюра поступит в оборот, ЦБ РФ должен убедиться в готовности системы работать с ней.

Для этого участникам рынка нужно перенастроить оборудование. "Я бы рискнул сделать предположение, что в течение полугодия, в основном, эта задача будет, в общем, решена. Некоторые могут сказать, что я чересчур оптимистичен", — подчеркнул глава Гознака.

Напомним, на днях Центробнак презентовал обновлённую купюру номиналом в 100 руб. Изменился подход к оформлению банкнот.