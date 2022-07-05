05 Июля 2022
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Экономика В России
Microsoft, Майкрософт (2019) | Фото: Накануне.RU

ТАСС: Минпромторг сообщил о положительных последствиях ухода Microsoft из России

Уход Microsoft с рынка России – позитивный шаг для разработчиков и производителей отечественного софта.

Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак в кулуарах Международной промышленной выставки "Иннопром". "В среднесрочной и долгосрочной перспективе он (уход Microsoft) очень положительно будет сказываться на их (российских разработчиков) возможностях и на тех нишах рынка, которые они смогут занять. Я уверен, что вопрос значительного роста конкурентоспособности решений — это лишь вопрос времени", — отметил Шпак.

С увеличившимся после ухода корпорации спросом и доступом к потребителю российские разработчики смогут "совершить рывок" по повышению качества своих продуктов, уверен заместитель министра.

Он напомнил, что в России уже существуют отечественные операционные системы, такие как Astra, "Альт", "Ред ОС", сообщает ТАСС. 

Напомним, ВТБ заменяет Microsoft Office отечественным программным обеспечением "Мойофис". Сделка составила около 1,2 млрд руб.

Теги: Минпромторг, Microsoft, программное обеспечение



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