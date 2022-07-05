Стало известно, когда станут доступны льготные кредиты и лизинг на машины

Льготные кредиты и лизинг на машины станут доступны в июле текущего года.

Речь идет об анонсированных российским лидером Владимиром Путиным в июне средствах в размере 21 млрд руб. на поддержку спроса на автотехнику в текущем году. Из этой суммы на возобновление автокредитования планируется выделить 10,2 млрд руб., на льготный лизинг – 4,9 млрд, на скидки для покупки электромобилей – 2,6 млрд, на субсидии для газомоторной техники – 3,3 млрд.

С июля эти средства начнут использовать банки, лизинговые компании, и те, кто будет участвовать в программе по автокредитованию, льготному лизингу.

При этом ключевой проблемой отрасли остается не спрос, а массовые простои автозаводов, сообщают "Ведомости".

Напомним, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить новые меры государственной поддержки производителей российских автомобилей. В частности, парламентарий полагает необходимым освободить на три года от уплаты транспортного налога россиян, которые будут приобретать автомобили российского производства.