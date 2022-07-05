"Газпром": поставляемый в Европу СПГ необходимо обложить пошлиной

"Газпром" предложил разработать механизм координации экспорта российского трубопроводного и сжиженного природного газа.

Об этом сообщил замначальника департамента "Газпрома" Кирилл Полоус. По его словам, в настоящее время, когда поставки российского газа по трубе переведены на расчеты в рублях, реализация инициативы "приобретает все более важное, стратегическое значение для страны".

Полоус напомнил, что газ за российскую национальную валюту продают в соответствии с подписанным в конце марта указом президента Владимира Путина. Эта мера была введена в отношении потребителей из недружественных стран, присоединившихся к антироссийским санкциям в ответ на СВО на Украине.

Деньги за газ в долларах или евро переводятся на спецсчет покупателя газа в Газпромбанке, затем конвертируются в рубли и поступают в "Газпром" уже в нацвалюте.

Как считают эксперты, сейчас эта инициатива только создаст ненужные препятствия для российского экспорта.

В России сегодня всего два действующих крупнотоннажных проекта сжижения газа – "Ямал СПГ" "Новатэка" (произвел 19,6 млн т в 2021 г.) и "Сахалин-2" мощностью 10,2 млн т (реализуется "Газпромом" с участием иностранных партнеров в рамках соглашения о разделе продукции – СРП).