В 2023 году может начаться строительство нового автобана от Урала до Краснодара

Следующим мегапроектом инфраструктурного строительства в России после завершения автодороги М12 Москва – Казань – Екатеринбург может стать Юго-Западная хорда.

Трасса свяжет регионы Урала и Поволжья с Краснодарским краем. Как заявил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, строительство планируется начать в конце 2023 года.

По его словам, к этому времени должна полностью освободиться техника для производства земляных работ (экскаваторы и бульдозеры) со стройки М12 и ее можно будет перенаправить на подготовку территорий для строительства хорды.

Не исключено, что для финансирования объекта будет применяться механизм концессии. Петушенко напомнил, что стройка М12 оплачивается из бюджета только на 60%, а остальное "Автодор" привлекает с рынка через облигационные займы. Этот вариант также рассматривается для хорды, сообщают "Ведомости".

Стоимость мегапроекта – от 1,3 трлн руб. Новая хордовая автотрасса протяженностью 1600 км будет проходить по территории Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Астраханской, Самарской областей, Татарии и Башкирии.