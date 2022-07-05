Кабмин РФ вернулся к работе над реформой банкротства юрлиц

Власти России сочли необходимым вернуться к работе над реформой института банкротства.

Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэку и ФНС адаптировать под "текущую экономическую ситуацию" проект закона "О несостоятельности (банкротстве)". Предложения, согласованные с заинтересованными ведомствами и организациями, должны быть представлены до 19 августа для принятия документа во втором чтении.

Проект реформы банкротства был внесен в Госдуму в 2021 году. Пока он не рассматривался в первом чтении. Обсуждение было отложено на фоне антикризисных мер после начала спецоперации, в частности введения временного моратория на банкротства, сообщают "Ведомости".

Напомним, количество россиян, желающих стать банкротами, стремительно растет. В марте-апреле текущего года в картотеке арбитражных дел РФ было зарегистрировано 62 тыс. 341 банкротных дел, что на 10 тыс. больше, чем годом ранее и почти втрое больше, чем за аналогичный период 2020 года.