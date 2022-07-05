Созданное всероссийское молодежное движение будет распределять путевки в лагеря
Новое всероссийское движение для детей и молодежи рассматривает возможность стать оператором детского отдыха и участвовать в распределении путевок в летние лагеря.
Как сообщил заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов, предположительно, участвовать в событиях и мероприятиях, а также пользоваться инфраструктурой детских лагерей смогут дети, и не состоящие в движении.
Однако члены движения будут иметь некоторый приоритет при распределении путевок в лагерь.
Фаттахов отмечает, что новое детское движение должно иметь свою инфраструктуру. Помимо собственных объектов движение может реализовывать программы и на других общественных площадках — например, в парках, кинотеатрах, сообщает РБК.
5 июля в Госдуме пройдет второе чтение законопроекта "О российском движении детей и молодежи".
Ранее в Кремле прокомментировали законопроект о создании движения школьников и молодежи "Большая перемена".