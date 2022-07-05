05 Июля 2022
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Общество В России
Детский лагерь им. Титова в Верхней Сысерти (2022) | Фото: Накануне.RU

Созданное всероссийское молодежное движение будет распределять путевки в лагеря

Новое всероссийское движение для детей и молодежи рассматривает возможность стать оператором детского отдыха и участвовать в распределении путевок в летние лагеря.

Как сообщил заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов, предположительно, участвовать в событиях и мероприятиях, а также пользоваться инфраструктурой детских лагерей смогут дети, и не состоящие в движении.

Однако члены движения будут иметь некоторый приоритет при распределении путевок в лагерь.

Фаттахов отмечает, что новое детское движение должно иметь свою инфраструктуру. Помимо собственных объектов движение может реализовывать программы и на других общественных площадках — например, в парках, кинотеатрах, сообщает РБК.

5 июля в Госдуме пройдет второе чтение законопроекта "О российском движении детей и молодежи".

Ранее в Кремле прокомментировали законопроект о создании движения школьников и молодежи "Большая перемена".

Теги: путевки, лагеря, дети



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