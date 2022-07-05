Госдума предложила штрафы до четырех миллионов рублей для операторов связи

Неисполнение оператором связи предписания Роскомнадзора об ограничении или восстановлении доступа к контенту будет грозить штрафом до 4 млн руб.

Об этом говорится в поправках ко второму чтению проекта закона об оборотных штрафах за неисполнение норм закона "о приземлении". Так, неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа в интернет, обязанности по ограничению или возобновлению доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен или возобновлен на основании сведений Роскомнадзора, повлечет наложение административного штрафа в размере от 30 тыс. до 250 тыс. руб. на должностных лиц; от 500 тыс. руб. до 4 млн руб. - на юридических.

В настоящее время за первичное правонарушение предусматривается штрафы до 30 тыс. руб. для должностных лиц и до 500 тыс. руб. для юрлиц, сообщает РИА Новости".