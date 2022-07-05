В России запустили автоматизированную УСН для компаний и ИП

В Москве и области, а также Калужской область и Татарстане с 1 июля начал действовать автоматизированный режим налогообложения.

Он применяется для новых предпринимателей и организаций. Федеральная налоговая служба, для которой новый режим является продолжением автоматизированного налогообложения для "самозанятых", рассчитывает открыть его для уже существующего некрупного бизнеса с 2023 года — налоговая служба рассматривает происходящее как действенный способ экономии ресурсов предпринимателей.

Очень позитивно режим АУСН оценили банки-участники проекта, для которых автоматизация отчетности МСП особенно ценна.

Как сообщил президент "Опоры России" Александр Калинин, ключевым вопросом также является то, что режим добровольный, то есть предприниматель сам решает, переходить на автоматизированную УСН или нет.

Работоспособность новой системы будет доводиться до оптимума до конца года — уже зарегистрированный бизнес может переходить на АУСН с января 2023 года в четырех "экспериментальных" регионах.