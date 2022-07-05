В России предложено рассмотреть возможность параллельного импорта фильмов

Для спасения кинотеатров России сегодня необходимо рассмотреть возможность параллельного импорта зарубежных фильмов или принудительное лицензирование контента.

Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Если серьезно говорить, если мы хотим сохранить сети, а их надо сохранить, потому что иначе будет не оправдываться российское кино, не окупаться, нужно думать, не знаю, о параллельном прокате, о принудительном лицензировании, как угодно это можно называть, но это один из вариантов", - заявил он.

Швыдкой отметил, что данные механизмы не являются пиратством, так как "показываются фильмы - отчисляются деньги. Это как с нашим долгом: деньги есть, а брать не хотят".

Спецпредставитель считает, чтобы заполнить российские кинотеатры, необходимо снимать 200-250 фильмов в год, вместо 160, сообщает "Комсомольская правда".

Российские кинопрокатчики не входят в число отраслей, которые будут поддерживаться прямой материальной помощью в первоочередном порядке, заявили в Министерстве культуры РФ. Ответ на свой запрос по этому поводу опубликовал бизнес-омбудсмен Борис Титов.