05 Июля 2022
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эскиз, модельная библиотека, нижневартовск (2022) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

"Волшебное пространство": В Нижневартовске к началу нового учебного года откроют еще одну модельную библиотеку

Национальные проекты оказывают реальное положительное влияние на самые разные сферы жизни в стране. Причем, от мегаполисов и до самых дальних поселков. В Нижневартовске реализация нацпроектов также заметна в самых разных отраслях. Отметим, что для получения возможности тому или иному городу в рамках нацпроектов что-то модернизировать, построить, создать - администрации муниципалитета надо очень и очень кропотливо, профессионально поработать. Ибо просто так под голую идею получить федеральное или региональное финансирование сегодня точно не получится.

Нацпроект Культура(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

А это значит, что сотрудникам администраций муниципалитетов приходится проводить серьезную работу, начиная с диалога с жителями, специалистами и до подготовки объемных и весьма сложных пакетов документации, прежде чем в городе начнется реализация конкретного проекта. Именно такая системная работа сотрудников администрации Нижневартовска и специалистов библиотечного дела привела к реализации в столице Самотлора проекта создания модельной библиотеки. На реализацию этого проекта из федерального бюджета выделено пять млн рублей.

модельная библиотека, нацпроект, культура(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

По большому счету в проекте от привычного еще с советских времен понятия "библиотека" остается только название. По сути, создается новое креативное и многофункциональное пространство. Статус «модельная» предполагает современный подход к организации пространства и применение новых технологий. В обновленной библиотеке будут созданы детский, молодежный, взрослый залы, откроются литературное кафе и арт-студия «Вдохновение» для проведения разнообразных мастер-классов. Появится зал дружбы народов, где будут проходить встречи представителей национальных объединений и храниться уникальные издания на множестве языков народов России.

эскиз, модельная библиотека, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Сейчас в здании по улице Интернациональная, 35-А - будущей библиотеки - уже идут отделочные работы, ведется возведение входной группы. Новое современное пространство создается на базе городской библиотеки №5.

эксиз, модельная библиотек, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Светлана Губайдуллина, заведующая библиотекой рассказывает, что в результате ремонта будет увеличена площадь помещений, она составит более 600 кв. м. "Она [библиотека - от редакции] приобретет совершенно другой вид, будет обновлен фасад, смонтирован пандус, соблюдены все стандарты для удобства перемещения читателей с особыми потребностями. Мы очень рады, что создаются условия доступности для всех. Библиотеку посещают больше 30 тысяч вартовчан – это жители близлежащих домов, среди них горожане разного возраста", – говорит Светлана Губайдуллина.

Будущая локация будет включать в себя как «шумные» зоны с открытыми площадками, так и «тихие» – с отдельными читальными залами.

чтение, литературный сквер, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

«В учреждении оборудуют два зала: событийный и интеллектуальный. Первый будет предназначен для проведения культурно-просветительских мероприятий разного формата: семейных праздников, конференций, лекций, встреч с интересными людьми и медиамостов. Во втором зале разместятся Центр общественного доступа и зона коворкинга. Основными посетителями данной площадки станут студенты, так как кроме всесторонней правовой информации они смогут воспользоваться бесплатным доступом к книжным фондам крупнейших виртуальных библиотек – Национальной электронной и Президентской имени Б.Ельцина», – пояснила заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирина Воликовская.

библиотека, воликовская, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Все три этажа будут иметь тематические зоны, причем, в каждой локации создатели закладывают свой смысл, который будет отражен как в интерьере, так и в соответствующем наполнении. К примеру, детский зал более яркий, насыщенный, здесь предусмотрят пространство для игр.

"В масштабном проекте коллектив получил больше возможностей для реализации своих идей. Отмечу, мы создаем на территории города вторую модельную библиотеку в рамках нацпроекта «Культура». Используем имеющийся опыт. Ремонтные работы идут согласно графику", – отметила в ходе визита в здание будущей локации заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирина Воликовская.

литературный сквер, книги, книжная ярмарка(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Стоит отметить, что библиотекари в Нижневартовске люди креативные.

И идей у них множество. Например, минувшим летом в Нижневартовске создали литературный сквер возле Центральной городской библиотеки им. М.К. Анисимковой. И локация сразу стала местом притяжения.

литературный сквер, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Как рассказала директор МБУ г. Нижневартовска «Библиотечно-информационная система» Ирина Ивлева, проект «Литературный сквер» стал победителем конкурса социально значимых проектов в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании СИБУР. По итогам 2020 года городская Библиотечно-информационная система завоевала два президентских гранта, одержала ряд значимых побед в региональных конкурсах.

А в рамках совсем недавно прошедшего в городе традиционного фестиваля "Самотлорские ночи" жители и гости Нижневартовска стали участниками уникального культурного события – литературного форума «Белое перо». Как отметила директор МБУ «Библиотечно-информационная система» Ирина Ивлева, проведение форума стало возможным благодаря победе учреждения совместно с Нижневартовской территориальной профсоюзной организацией работников культуры «Просвет» в конкурсе на предоставление гранта главы города Нижневартовска. А во всех библиотеках Нижневартовска в рамках фестиваля «Самотлорские ночи» в дни литературного форума «Белое перо» прошли циклы презентаций, литературных часов, медиапрограмм «Векторы чтения» о творчестве современных российских писателей и выставки отечественной книги «Читай про себя».

Открытие новой модельной библиотеки запланировано на начало учебного года. Этого события ждут и работники культурного учреждения и жители города. Сейчас информационно-библиотечный центр посещают более трех тысяч читателей. Библиотекари уверены, что скоро посетителей прибавится. Ведь после открытия современной локации учреждение станет культурным центром с уникальным внутренним пространством.

шахматы, дети, каникулы, летний лагерь, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

«Библиотеки города – излюбленное место жителей. Исходя из запросов вартовчан, ведем планомерную работу по обновлению учреждений. Два года назад в городе была создана первая модельная библиотека. И мы продолжаем расширять эту сеть. Главное, что хотим воплотить – пространство для всех возрастов. Предусматриваем площадку для самых маленьких – зона «муравейник». Будет зона для категории «60+», чтобы наше взрослое поколение могло прийти и в комфортных условиях почитать или поработать за компьютером. Для молодежи также будут созданы интересные зоны – арт-пространство для реализации творческих идей», – рассказала заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирина Воликовская.

модельная библиотека, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Отличительных особенностей у новой библиотеки будет сразу несколько. Например, книжный фонд. Предполагается собрать литературу авторов разных национальностей, а для представителей общественных национальных организаций предоставить отдельную площадку. Еще одна новация - это создание оборудованных залов, где можно проводить праздники, лекции и медиамосты. Добавим, что для читателей с ограниченными возможностями здоровья в городской библиотеке №5 заменят видео- и акустическую системы, появится интерактивный сенсорный стол для презентаций, а также новые экраны и проекторы.

дети, летний лагерь, каникулы, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Отметим, что жители города внимательно следят за ходом реализации проекта. "Место будет шикарное. Мы рады за библиотеку". "Очень ждем!", "Ещё одно сказочно - волшебное место появится в городе!!! Как здорово!!!" - такие комментарии публикуют в соцсетях вартовчане.

Теги: нацпроект культура, нижневартовск, библиотека, читальные залы, социальная политика



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