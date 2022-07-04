Губернатор Ростовской области подтвердил падение беспилотнкиа в жилой дом в Таганроге

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил данные о падении беспилотника в Таганроге.

"Сегодня в 17.26 поступило сообщение о том, что на жилой дом в Таганроге упал беспилотник. Пожар возник на площади 70 кв. м, он был оперативно ликвидирован. Никто не пострадал", - написал политик в своём Telegram-канале.

Правоохранительные органы проводят соответсвующие мероприятия. В частности, устанавливается тип летательного устройства и причины его падения.

"Объективно установлено, что вооружения или боеприпасов на летательном аппарате не было. Принадлежность устройства устанавливается. Принимаются оперативные меры по оказанию помощи людям, чьё имущество пострадало", - написал Голубев.