В Тюмени создано устройство для подготовки к употреблению лекарств

Тюменская компания "Развитие" в рамках процесса импортозамещения разработала многофункциональное устройство Astra для подготовки к употреблению различных лекарств. После прохождения сертификации разработку планируется запустить через год в производство.

"Astra – устройство для облегчения приема лекарств: оно поможет разделить таблетку, растолочь ее в порошок, а также позволит вскрыть ампулу с любым типом стебля, пузырек с йодом, зеленкой, с её помощью можно удобно выдавить мазь без остатка. Внешне устройство напоминает шариковую ручку, снабженную контейнерами для лекарств. Разработка пригодится для личного пользования не только пациентам, но и любому человеку. Также, согласно нашему опросу, устройство будет востребовано в ветеринарных клиниках, так как целиком таблетки для животных не применяют зачастую", - сообщил ТАСС глава проекта Анатолий Андронов.

Российские аналоги существуют, но у них, как и у зарубежных, ограничен функционал только одной опцией.