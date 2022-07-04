05 Июля 2022
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Общество Тюменская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Тюмени создано устройство для подготовки к употреблению лекарств

Тюменская компания "Развитие" в рамках процесса импортозамещения разработала многофункциональное устройство Astra для подготовки к употреблению различных лекарств. После прохождения сертификации разработку планируется запустить через год в производство.

"Astra – устройство для облегчения приема лекарств: оно поможет разделить таблетку, растолочь ее в порошок, а также позволит вскрыть ампулу с любым типом стебля, пузырек с йодом, зеленкой, с её помощью можно удобно выдавить мазь без остатка. Внешне устройство напоминает шариковую ручку, снабженную контейнерами для лекарств. Разработка пригодится для личного пользования не только пациентам, но и любому человеку. Также, согласно нашему опросу, устройство будет востребовано в ветеринарных клиниках, так как целиком таблетки для животных не применяют зачастую", - сообщил ТАСС глава проекта Анатолий Андронов.

Российские аналоги существуют, но у них, как и у зарубежных, ограничен функционал только одной опцией.

Теги: Astra, лекарство



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