Подписаны протоколы о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции

В НАТО сообщили о подписании протоколов о вступлении Финляндии и Швеции 5 июля. Штаб-квартира альянса 4 июля уточнила, что присоединение стран произойдет после ратификации этих документов всеми 30 членами НАТО.

В церемонии примут участие генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, а также главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, пишут "Известия". Кроме того, отмечается, что переговоры о вступлении, которые обычно занимают несколько лет в период от приглашения страны в альянс до подписания официальных документов, пройдут в штаб-квартире НАТО 4 июля за закрытыми дверьми.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию.