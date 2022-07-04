04 Июля 2022
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Политика За рубежом
Стокгольм, Швеция (2012) | Фото: Накануне.RU

Подписаны протоколы о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции

В НАТО сообщили о подписании протоколов о вступлении Финляндии и Швеции 5 июля. Штаб-квартира альянса 4 июля уточнила, что присоединение стран произойдет после ратификации этих документов всеми 30 членами НАТО.

В церемонии примут участие генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, а также главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, пишут "Известия". Кроме того, отмечается, что переговоры о вступлении, которые обычно занимают несколько лет в период от приглашения страны в альянс до подписания официальных документов, пройдут в штаб-квартире НАТО 4 июля за закрытыми дверьми.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию.

Теги: Финляндия, Швеция, НАТО



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