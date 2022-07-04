04 Июля 2022
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Экономика Крым
Буровые платформы &quot;Черноморнефтегаза&quot; (2022) | Фото: Черноморнефтегаз

"Черноморнефтегаз" работает в штатном режиме

"Черноморнефтегаз" работает в штатном режиме.

"В настоящее время ГУП РК "Черноморнефтегаз" работает в штатном режиме. Работа газотранспортной системы и обеспечение потребителей природным газом осуществляется бесперебойно. Полуостров Крым обеспечен газом, закачка газа в подземное хранилище происходит в рамках установленного плана, что позволит удовлетворить потребность Крымского полуострова в природном газе в полном объёме", - говорится в сообщении предприятия.

Ранее сообщалось, что на одной из платформ в результате удара ВСУ начался сильный пожар. Пока неизвестно, какой ущерб был нанесен природе, компания "Черноморнефтегаз" также пока не объявляла цифры по понесенному ущербу. На платформах находилось более сотни сотрудников, трое в результате атаки пострадали, семеро пропали без вести.

Теги: Черноморнефтегаз, работа, платформа



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