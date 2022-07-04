"Черноморнефтегаз" работает в штатном режиме

"Черноморнефтегаз" работает в штатном режиме.

"В настоящее время ГУП РК "Черноморнефтегаз" работает в штатном режиме. Работа газотранспортной системы и обеспечение потребителей природным газом осуществляется бесперебойно. Полуостров Крым обеспечен газом, закачка газа в подземное хранилище происходит в рамках установленного плана, что позволит удовлетворить потребность Крымского полуострова в природном газе в полном объёме", - говорится в сообщении предприятия.

Ранее сообщалось, что на одной из платформ в результате удара ВСУ начался сильный пожар. Пока неизвестно, какой ущерб был нанесен природе, компания "Черноморнефтегаз" также пока не объявляла цифры по понесенному ущербу. На платформах находилось более сотни сотрудников, трое в результате атаки пострадали, семеро пропали без вести.