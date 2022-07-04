СКР возбудил дело в отношении жительницы Сургута, оскорбившей русских

Скандал в Сургуте вокруг женщины, нецензурно оскорбившей русский народ, вылился в уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

"Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."а" ч.2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности)", - говорится в сообщении.

Напомним, конфликт разгорелся после того, как в чате, посвященном общению жителей одного из домов, произошел спор. Он касался резкого поведения матери детей, которых якобы уличили в недостойном поведении. Женщина в ответом комментарии, предположительно, оскорбила мужчину и весь русский народ.

В результате на нее было заведено административное дело. Женщина принесла извинения, однако горожан эти извинения не устроили.

Свою оценку ситуации дал глава Сургута Андрей Филатов. Он отметил, что если тот или иной горожанин хочет жить и строить свое будущее в Сургуте, нужно ценить его, уважать его жителей, вести себя достойно, быть человеком.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств.