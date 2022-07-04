В Челябинске по факту обнаружения младенца на теплотрассе возбуждено уголовное дело

В Челябинске возбудили уголовное дело по факту оставления в опасности младенца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Ребенка ночью 3 июля нашли прохожие на теплотрассе в частном секторе в Ленинском районе. По предварительным данным, ребенка оставил неизвестный мужчина. Младенца госпитализировали в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, и обстоятельства произошедшего.