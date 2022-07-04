На трассе между Челябинском и Костанаем появятся зарядные станции для электромобилей

На трассе между Челябинском и Костанаем появятся зарядные станции для электромобилей. Соглашение о совместном развитии зарядной инфраструктуры подписали компания "Россети Урал" и ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области", сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Электрозарядная инфраструктура появится на автодорогах А310 (Российская Федерация) и М36 (Республика Казахстан).

Губернатор Алексей Текслер сообщил, что в регионе уже действует 31 зарядная станция. Челябинское предприятие "Электромашина" запустило серийное производство сверхбыстрых заправочных станций. Кроме того, в регионе планируется обнулить транспортный налог на электротранспорт.

На встрече с Акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым глава региона предложил возобновить практику и провести Дни Костанайской области в Челябинске с участием бизнеса, а также рассмотреть возможность организации туров выходного дня.