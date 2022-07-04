04 Июля 2022
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Политика ДНР и ЛНР
Дмитрий Медведев (2021) | Фото: Накануне.RU

Медведев дал "Зеленскому и Ко" совет после полного освобождения ЛНР

Заглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал освобождение ЛНР важным событием в ходе спецоперации.

В своем Telegram-канале он высказал мнение, что после освобождения республики европейские "друзья" - "разнообразные урсулы, трасс и прочие боррели" - продолжит подталкивать Украину к тому, чтобы она "до победного конца" вела боевые действия.

По словам Медведева, это напрасно, и "думать надо было раньше". Политик рекомендовал вспомнить "Зеленскому и Ко" высказывание Цицерона: "Abiit, excessit, evasit, erupit" ("Ушел, скрылся, спасся, бежал").

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. По словам министра, в течение двух недель взяты под контроль 25 населенных пунктов. Операция завершена вчера освобождением Лисичанка.

Путин пообещал, что подпишет указы о присвоении звания Герой России генералам Лапину и Абачеву.

Теги: медведев, лнр, зеленский



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