Медведев дал "Зеленскому и Ко" совет после полного освобождения ЛНР

Заглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал освобождение ЛНР важным событием в ходе спецоперации.

В своем Telegram-канале он высказал мнение, что после освобождения республики европейские "друзья" - "разнообразные урсулы, трасс и прочие боррели" - продолжит подталкивать Украину к тому, чтобы она "до победного конца" вела боевые действия.

По словам Медведева, это напрасно, и "думать надо было раньше". Политик рекомендовал вспомнить "Зеленскому и Ко" высказывание Цицерона: "Abiit, excessit, evasit, erupit" ("Ушел, скрылся, спасся, бежал").

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. По словам министра, в течение двух недель взяты под контроль 25 населенных пунктов. Операция завершена вчера освобождением Лисичанка.

Путин пообещал, что подпишет указы о присвоении звания Герой России генералам Лапину и Абачеву.