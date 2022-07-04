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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Задержание Алексея Бурнашова в Перми (2021) | Фото: vk.com/overhearddps

Назначена дата апелляции по делу экс-депутата Госдумы Бурнашова о "пьяном общении" с ГИБДД

Рассмотрение апелляции экс-депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова состоится 19 июля в Пермском краевом суде, сообщили Накануне.RU в суде.

Напомним, бывший депутат обвинялся в применении насилия к представителю власти и его публичном оскорблении. Алексей Бурнашов, еще являясь депутатом Госдумы, в июле 2021 г. был остановлен сотрудниками ДПС. Сообщалось, что 8 июля депутат, находившийся за рулем своего Mercedes, нарушил правила дорожного движения, оскорблял полицейских и ударил одного из них. После этого он был закован в наручники. Депутата доставили в СК, где опросили в рамках доследственной проверки.

"По данным следствия, в дневное время 8 июля 2021 года обвиняемый, в ходе разбирательства по факту управления им транспортным средством в состоянии опьянения, будучи недовольным законными действиями сотрудников ГИБДД, применил в отношении одного из сотрудников насилие, причинив ему телесные повреждения, которые, расцениваются в совокупности как легкий вред здоровью. Кроме того, в присутствии посторонних лиц, в неприличной форме устно высказал в адрес полицейского нецензурные оскорбления, в связи с исполнением сотрудником своих должностных обязанностей. По уголовному делу проведено три судебные экспертизы, в качестве свидетелей допрошено более 20 человек, проведены осмотры места происшествия и записей камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении СКР.

Позднее Бурнашов принес правоохранителям извинения. В "Единой России" осудили коллегу по партии. Обвинение просило о пяти годах лишения свободы. Сам депутат просил оставить его на свободе.

Ленинский районный суд приговорил экс-депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова к двум с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Теги: Алексей Бурнашов, задержание, пьяное вождение, суд



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