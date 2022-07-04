04 Июля 2022
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Пачка денег (2022) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области запустили программу помощи для предпринимателей, пострадавших от ЧС

В Тюменской области запустили программу для предпринимателей, чей бизнес пострадал от ЧС, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства региона.

"По программе "Восстановление" бизнесмены и самозанятые могут получить микрозаймы на льготных условиях под 7% годовых. Куратор проекта - Фонд микрофинансирования Инвестиционного агентства Тюменской области. Данной мерой поддержки уже воспользовались предприниматели, которые лишились товара из-за пожара в ТЦ "Гагаринский" в Ишиме", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 апреля 2022 года в 15.45 произошло возгорание в здании торгового центра "Гагаринский", расположенного на ул. Гагарина 64. Загорелась крыша, после чего огонь перекинулся на верхние этажи. В тушении участвовали более сорока пожарных и десять единиц техники. Справиться с огнем удалось только поздним вечером. Пострадавших среди посетителей и персонала нет – все были эвакуированы до прибытия спецслужб. Однако имущество всех арендаторов, среди которых были магазины одежды, техники и товаров для дома, спасти не удалось.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ "Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности".

Теги: микрозаймы, льготные условия, предприниматели, ЧС, пожар в ТЦ Гагаринский



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