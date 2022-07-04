04 Июля 2022
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Евгений Касперский (2022) | Фото: Накануне.RU

"В России – взрывной рост". Касперский рассказал о развитии бизнеса

Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, выступая на промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, рассказал о том, как санкции повлияли на его бизнес.

"У нас товар границу не пересекает. Вопрос лицензирования. Моя компания, может, единственная, которая имеет партнёров даже в Антарктиде. Можем измерить "среднюю температуру по стране". Серьёзно просел бизнес в Европе. Не в разы, но на десятки процентов. Ближний Восток – рост, Азия – где было хорошо, так и осталось. Если говорить про Россию, то тут – взрывной рост. Иногда приходится разрабатывать те продукты, которые прекращают существование", – сказал Касперский.

Если компания делает товар, который лучше, чем у конкурентов, то его экспорт "был, есть и будет", заключил он.

Теги: евгений касперский, развитие бизнеса



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