В честь ЛНР назовут территорию у посольства Великобритании в Москве

Москвичи выбрали территорию для наименования в честь Луганской Народной Республики - у посольства Великобритании. Голосование прошло в проекте "Активный гражданин".

Как сообщается на сайте мэрии Москвы, 57% респондентов проголосовали за вариант территории вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат (вблизи посольства Великобритании).

Также предлагалось на выбор: территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (вблизи консульства Германии) или территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (между посольствами Литвы и Бельгии).

Напомним, ранее в столице появилась площадь ДНР – рядом с посольством США. Условием наречения в честь ДНР было появление в городе и какого-то объекта с именем ЛНР. Безымянный до этого участок у посольства США находится на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка.