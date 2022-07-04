В Тюмени неизвестные обстреляли окна дома
В Тюмени неизвестные обстреляли окна многоэтажки на ул. Александра Протозанова.
Очевидцы в сообществе "ЧС Тюмень" предположили, что якобы стрельба могла вестись с 22 этажа соседнего дома.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции, обстоятельства инцидента выясняются.
"В настоящее время возбуждено административное производство по статье 7.17 КоАП РФ (Умышленное повреждение чужого имущества). Обстоятельства и лица причастные к данному инциденту устанавливаются", - говорится в сообщении.