Мантуров высоко оценил развитие импортозамещения в России

Глава Минпромторга России Денис Мантуров, выступая на главной сессии промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, заявил, что в развитии страны надо учитывать аналогичный опыт различных стран. В 2014 г., начиная импортозамещения, начинали не с нуля.

"Да, были тяжёлые 1990-е, когда экономика рассыпалась на глазах. Да и начало нулевых тоже", - сказал Мантуров.

То, что мы видим сегодня, - результат большой проделанной работы, считает министр.

"Можно говорить, что программа импортозамещения провалилась? Как же! Можно пройти по стендам, посмотреть, что это не так. Сегодня перед нами стоят новые вызовы: надо заняться локализацией, создать свои разработки", - сказал Мантуров.

У нас есть собственный рынок, напомнил глава Минпромторга.

"Освобождаются ниши тех компаний, которые уходят. Примерно 25 тыс. иностранных компаний зарегистрированы на нашем рынке. По тем заявленным и объявленным решениям всего не более 150 компаний объявили, что уйдут. Ушёл мизерный процент организации", - сказал Мантуров.

Наш рынок не ограничивается Россией. Совестными усилиями, сказал Мантуров, предстоит усилить суверенитет Евразийского экономического союза.