В Челябинской области четыре человека пострадали в ДТП

В Челябинской области машина слетела в кювет и опрокинулась. В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД.

Авария произошла сегодня утром на 5 км автодороги Уйское-Белово-Сурменевский-Магнитогорский тракт. Водитель Лады Приора не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет. Машина опрокинулась.

Водитель и два его пассажира получили травмы и были госпитализированы. Еще одному пассажиру назначено амбулаторное лечение.

В машине находилось шесть человек. У водителя были признаки алкогольного опьянения, но он отказался проходить освидетельствование.