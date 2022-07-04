Прокуратура заинтересовалась ростом стоимости парковки в аэропорту Кольцово

Транспортная прокуратура заинтересовалась увеличением стоимости парковки в аэропорту Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Кольцово подняли цены за парковку. Время бесплатного нахождения для водителей на территории аэропорта по-прежнему составляет 15 минут. Те же, кто не успеет за это время, должны будут заплатить 800 рублей – вместо 500. Стоимость краткосрочной парковки также выросла: теперь час стоянки стоит 300 рублей – вместо 200. В самом аэропорту отмечают, что это первое увеличение цены стоянки с 2018 года.

Свердловской транспортной прокуратурой взята на контроль ситуация с повышением стоимости услуг парковки автомобилей на территории Кольцово.

"При наличии оснований будет организована проверка исполнения законодательства в сфере ценообразования и защиты прав потребителей", - сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Напомним, на прошлой неделе свердловские депутаты поддержали введение новой льготы по налогу на имущество для екатеринбургского аэропорта.