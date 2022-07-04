Россия и Казахстан реализуют совместные проекты на $3 миллиарда

Россия и Казахстан реализуют различные совместные проекты, которые "стоят" $3 млрд. Об этом премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов рассказал во время выступления на пленарной сессии промышленной выставки "Иннопром", проходящей в Екатеринбурге.

"На стадии реализации – девять проектов на $3 млрд", - сказал Смаилов.

Сегодня будет подписан новый документ о сотрудничестве.

"Стимулирование промышленного сотрудничества будет работать на благо двух государств", - сказал Смаилов.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин, открывая выставку "Иннопром 2022", заявил, что Россию "невозможно изолировать, мы неразрывно связаны со всем миром". Глава кабинета министров отметил: "Сегодня в выставке принимают участие представители более 500 российских и иностранных компаний. У нас много друзей в мире, мы ценим и уважаем каждого. Россию невозможно изолировать. Мы неразрывно связаны со всем миром".