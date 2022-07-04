04 Июля 2022
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Экономика В России
Михаил Мишустин (2022) | Фото: Накануне.RU

Промипотека будет запущена в ближайшие месяцы – Мишустин

Промышленная ипотека, анонсированная президентом России, начнет работать в ближайшие месяцы, заявил премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Промышленная ипотека устранит инфраструктурные ограничения и откроет возможности для быстрой реализации инвестпроектов. Промипотека будет запущена в течение ближайших месяцев, работа над программой завершается", - рассказал премьер.

Он прошелся по всем отраслям и ключевым моментам, которые предстоит перестроить в ближайшее время.

"Санкции подтолкнули к активной структурной перестройке ряда отраслей. По каждому из авиационных проектов определены жесткие сроки исполнения, они будут соблюдаться. Также ведется коренная трансформация автопрома. Россия не видит себя и без мощного флота, на наших верфях предстоит провести глубокую локализацию производства. Пандемия показала, что фарминдустрия – стратегическая отрасль. Мы справились с выпуском вакцин, но частично этот успех зависит от импортных составляющих. Поэтому в сфере выпуска собственных субстанций нужно провести импортозамещение", - перечислил Мишустин.

Он также призвал нарастить производство в радиоэлектронной промышленности, с 12% до 70% к 2030 году нарастить долю такой электроники на отечественном рынке, локализировать производство, развивать собственную базу производства материалов.

"Речь идет не про косметические настройки, а про системную мотивацию бизнеса", - пояснил премьер.

Также Мишустин отдельно остановился кадровой политике и образовании: "Выращивать профессионалов надо со школьной скамьи. Россия сильна инженерной школой, это наше большое преимущество, и нельзя его растерять. Инженерные школы в 30 университетах будут специализироваться в разных отраслях, они подготовят тысячи современных инженеров".

Теги: михаил мишустин, промышленная ипотека, иннопром



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