Мишустин открыл "Иннопром 2022": "Россию невозможно изолировать"

Россию невозможно изолировать, мы неразрывно связаны со всем миром, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая выставку "Иннопром 2022". Глава кабинета министров отметил: "Сегодня в выставке принимают участие представители более 500 российских и иностранных компаний. У нас много друзей в мире, мы ценим и уважаем каждого. Россию невозможно изолировать. Мы неразрывно связаны со всем миром".

Он особо отметил роль Казахстана – страны-партнера выставки этого года, а также других государств СНГ: "Нашим странам важно сообща укреплять макроэкономическую стабильность в Евразии, снижать зависимость от иностранных поставок".

Премьер похвалил и экономику региона-хозяина выставки: "Мы увидели и разработки предприятий Свердловской области. По-хорошему удивило количество перспективных проектов, в том числе в машиностроении, металлургии, фармацевтике, развитии цифровых производств".

Мишустин много говорил о вызовах, которые теперь стоят перед Россией: "Санкции и запреты кардинально изменили ситуацию. Ни одной стране в мире и никогда больше нельзя гарантировать поставки из-за рубежа. Надо обеспечить технологический суверенитет для продолжения индустриализации".

По мнению премьер-министра, России удалось избежать "драматических сценариев, которые ожидали наши оппоненты". "Да, есть спад в некоторых отраслях. Но мы нигде не приблизились к критическим порогам. Наоборот, наблюдается рост в ряде отраслей. Российская промышленность проявила устойчивость", - отметил глава правительства.

За пять месяцев этого года объем промышленного производства вырос на 3%. Экономика пока остается в зеленой зоне по росту ВВП, добавил премьер.