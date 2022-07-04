Мишустин открыл "Иннопром 2022": "Россию невозможно изолировать"

04 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россия оставляет остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Михаил Мишустин (2022) | Фото: Накануне.RU

Мишустин открыл "Иннопром 2022": "Россию невозможно изолировать"

Россию невозможно изолировать, мы неразрывно связаны со всем миром, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая выставку "Иннопром 2022". Глава кабинета министров отметил: "Сегодня в выставке принимают участие представители более 500 российских и иностранных компаний. У нас много друзей в мире, мы ценим и уважаем каждого. Россию невозможно изолировать. Мы неразрывно связаны со всем миром".

Он особо отметил роль Казахстана – страны-партнера выставки этого года, а также других государств СНГ: "Нашим странам важно сообща укреплять макроэкономическую стабильность в Евразии, снижать зависимость от иностранных поставок".

Премьер похвалил и экономику региона-хозяина выставки: "Мы увидели и разработки предприятий Свердловской области. По-хорошему удивило количество перспективных проектов, в том числе в машиностроении, металлургии, фармацевтике, развитии цифровых производств".

Михаил Мишустин(2022)|Фото: Накануне.RU

Мишустин много говорил о вызовах, которые теперь стоят перед Россией: "Санкции и запреты кардинально изменили ситуацию. Ни одной стране в мире и никогда больше нельзя гарантировать поставки из-за рубежа. Надо обеспечить технологический суверенитет для продолжения индустриализации".

По мнению премьер-министра, России удалось избежать "драматических сценариев, которые ожидали наши оппоненты". "Да, есть спад в некоторых отраслях. Но мы нигде не приблизились к критическим порогам. Наоборот, наблюдается рост в ряде отраслей. Российская промышленность проявила устойчивость", - отметил глава правительства.

За пять месяцев этого года объем промышленного производства вырос на 3%. Экономика пока остается в зеленой зоне по росту ВВП, добавил премьер.

Теги: михаил мишустин, иннопром, технологический суверенитет, санкции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети