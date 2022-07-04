Дрон, на котором можно летать. На "Иннопроме" показали беспилотник для доставки грузов и людей

Российская группа компаний ЭФКО представила грузовой эвакуационный дрон Hi-Fly S700, способный транспортировать не только груз, но и людей. Разработку можно увидеть воочию на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

Расчётная скорость электрического аппарата составляет 100 км/ч. Дрон способен перемещаться на 20 км и летать на протяжении 20-25 минут. По словам исполнительного директора инновационного центра Ильи Пронина, на сегодняшний день разрабатывается модель, способная летать на протяжении часа.

"В перспективе дрон планируется использовать для доставки грузов и медикаментов, а также спасения людей. Это вопрос применимости.

На "Иннопроме" мы планируем поговорить с представителями министерств, обсудить, какие проблемы у них есть, на основании них решить, где мы сможем использовать нашу технологию", - рассказал Пронин.

Он также добавил, что аппарат экономичнее и значительно дешевле вертолета как в рамках стоимости самой техники, так и ее эксплуатации. Так, например, летательный аппарат работает в автоматическом режиме и не требует ручного управления.

"Пока мы не говорим про коммерческие образцы - он находится на этапе моделирования и разработки. Но экспонат, который представлен на выставке, испытательный и полностью готов к полету", - добавил Пронин.