04 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
Сергей Лавров (2021) | Фото: Накануне.RU

Лавров: После высылки дипломатов посольство РФ в Болгарии нормально работать не в состоянии

После высылки дипломатов посольство РФ в Болгарии работать не в состоянии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Люди, которых Болгария незаконно выслала, объявив персонами нон-грата, большая их часть обеспечивала жизнедеятельность нашей дипломатической миссии. Сейчас после вот этой выходки, совершенно незаконной, по нашей оценке, нормально работать посольство не в состоянии", - цитирует Лаврова "Интерфакс".

По его словам, Москва будет отвечать взаимностью на действия Софии. Глава МИД РФ добавил, что решение выслать российских дипломатов связано с давлением Вашингтона на Софию.

Напомним, ранее стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и сотрудников посольства. Премьер-министр страны Кирил Петков заявил, что их подозревают в шпионаже.

По его словам, большая часть объявленных персонами нон-грата якобы работала на российские спецслужбы. Петков отметил, что дипломатическая работа использовалась для прикрытия.

1 июля посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что намерена просить Москву о закрытии посольства в Софии из-за отклонения МИДом республики ноту российской дипмиссии.

В ноте предлагалось отозвать решение о высылке российских дипломатов, которые ранее были объявлены причастными к шпионажу.

Теги: лавров, болгария, высылка дипломатов



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