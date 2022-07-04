К 300 летию Екатеринбурга в городе могут появиться тематические светофоры

Светофор с эмблемой Екатеринбурга представили на "Иннопроме-2022".

К 300-летнему юбилею уральской столицы на улицах города могут появиться светофоры нового поколения с эмблемой праздника. Разработку "Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова" показали на международной выставке.

Новые светофоры появятся в столице Урала в рамках проекта "Умный город". Они способны выдерживать температуру от -40 до + 60 градусов и готовы к эксплуатации до 10 лет.

Благодаря светодиодным SMD и RGB-панелям, светофор может вывести любую графическую информацию, в том числе, и новый логотип Екатеринбурга.