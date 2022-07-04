На Южном Урале бывшего бухгалтера районного отдела образования осудят за хищение более 700 тысяч рублей

В Челябинской области бывшего бухгалтера Кизильского районного отдела образования будут судить за хищение свыше 700 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемая в 2016 году совершила хищение свыше 700 тыс. рублей, принадлежащих образовательным учреждениям района. Обвиняемая произвела начисления работникам пяти дошкольных образовательных учреждений, указав при этом в реестрах зачислений номера своих банковских счетов.

Полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению.