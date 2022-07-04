04 Июля 2022
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Спорт В России
Иван Федотов (2022) | Фото: cska-hockey.ru

Губерниев – о военной службе хоккеиста Федотова: "Напоминает показательную порку"

Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с направлением в армию на срочную службу 25-летнего хоккеиста Ивана Федотова.

"Он [Федотов], на секундочку, лучший вратарь страны. Это все напоминает показательную порку. Может, чья-то месть за то, что он собрался в Филадельфию. И это очень опасный прецедент, потому что молодежь, которой сейчас там от 15 до 17 лет, которая играет в хоккей, будут уезжать, чтобы не попадать в такую неприятную историю. Люди, которые это сделали, им до фонаря на Россию, на престиж страны и на престиж российского спорта. Они не думали ни о хоккее, ни о Федотове. Ситуация просто вопиющая. Я в ужасе от того, что молчит хоккейная общественность, молчит Овечкин. Никакой корпоративной солидарности у людей нет", - заявил Губерниев в интервью телеканалу RTVi.

Напомним, хоккеиста Ивана Федотова задержали в выходные, а затем направили в Североморск для прохождения военной службы. Ранее у спортсмена закончился контракт с клубом ЦСКА, он собирался уехать в США и выступать за клуб НХЛ "Филадельфия".

Теги: дмитрий губерниев, иван федотов, служба в армии



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