В тюменских пиццериях столкнулись с нехваткой ингредиентов. Проблемы с логистикой

В Тюмени в известной сети пиццерий возникла проблема нехватки ингредиентов, передает корреспондент Накануне.RU.

На официальной странице пиццерии сообщается, что ингредиенты отсутствуют в связи с "логистическими проблемами".

"К сожалению, в связи с логистическими проблемами в наших пиццериях отсутствует часть ингредиентов. Мы прикладываем все возможные усилия для стабилизации ситуации. Ожидаем возобновление продаж отсутствующих позиций через два-три дня", - говорится в сообщении.

Каких именно ингредиентов не хватает, в сообщении не уточняется. В приложении сейчас невозможно заказать пиццу "Диабло", "Додо", "Супермясную", а также мясной стартер, куриные кусочки, картофельные оладьи и кукис "Три шоколада".

Отметим, что ранее об аналогичных проблемах сообщали и зарубежные издания. Так, по информации Bloomberg, ряд стран столкнулся с дефицитом некоторых популярных продуктов из-за неблагоприятной обстановке в мире.

По данным издания, за последние несколько месяцев многие продукты питания стали дорогими или их было необычно трудно найти. К ним относятся салат-латук в Австралии, лук и салями в Японии, попкорн в США и бутылочное пиво в Германии, что заставляет предприятия искать альтернативы, чтобы накормить своих клиентов. McDonald's пришлось приостановить продажу картошки фри в нескольких странах из-за проблем с поставками, а в сингапурских ресторанах KFC ее заменили вафельной крошкой.

Проблема заключается не столько в недостатке самого продукта, сколько в большей степени в растянутой глобальной цепочки поставок.