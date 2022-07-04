В тюменских пиццериях столкнулись с нехваткой ингредиентов. Проблемы с логистикой

04 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россия оставляет остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Тюменская область Уральский ФО
пицца Папа Джонс (2019) | Фото: Папа Джонс

В тюменских пиццериях столкнулись с нехваткой ингредиентов. Проблемы с логистикой

В Тюмени в известной сети пиццерий возникла проблема нехватки ингредиентов, передает корреспондент Накануне.RU.

На официальной странице пиццерии сообщается, что ингредиенты отсутствуют в связи с "логистическими проблемами".

"К сожалению, в связи с логистическими проблемами в наших пиццериях отсутствует часть ингредиентов. Мы прикладываем все возможные усилия для стабилизации ситуации. Ожидаем возобновление продаж отсутствующих позиций через два-три дня", - говорится в сообщении.

Каких именно ингредиентов не хватает, в сообщении не уточняется. В приложении сейчас невозможно заказать пиццу "Диабло", "Додо", "Супермясную", а также мясной стартер, куриные кусочки, картофельные оладьи и кукис "Три шоколада".

Отметим, что ранее об аналогичных проблемах сообщали и зарубежные издания. Так, по информации Bloomberg, ряд стран столкнулся с дефицитом некоторых популярных продуктов из-за неблагоприятной обстановке в мире.

По данным издания, за последние несколько месяцев многие продукты питания стали дорогими или их было необычно трудно найти. К ним относятся салат-латук в Австралии, лук и салями в Японии, попкорн в США и бутылочное пиво в Германии, что заставляет предприятия искать альтернативы, чтобы накормить своих клиентов. McDonald's пришлось приостановить продажу картошки фри в нескольких странах из-за проблем с поставками, а в сингапурских ресторанах KFC ее заменили вафельной крошкой.

Проблема заключается не столько в недостатке самого продукта, сколько в большей степени в растянутой глобальной цепочки поставок.

Теги: пиццерия, дефицит продуктов, логистика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети