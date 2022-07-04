04 Июля 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Левинский все-таки ответит за срыв госконтракта на берегоукрепление в Усть-Качке

В Прикамье вынесен приговор бывшему начальнику управления строительства Прикамья Дмитрию Левинскому.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Следствием и судом установлено, что в ноябре 2017 году осужденный, являясь должностным лицом, заключил государственный контракт с коммерческой организацией по выполнению работ берегоукрепления водохранилища в районе села Усть-Качка Пермского края. В дальнейшем осужденный, используя свои должностные полномочия вопреки интересам службы, подписал акты о приемке выполненных работ, которые фактически выполнены не были, либо были выполнены не в полном объеме. В результате преступных действий осужденного, коммерческой организации были необоснованно перечислены денежные средства в размере более 52 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов, а исполнение контракта не было завершено", - говорится в сообщении.

Суд назначил Левинскому полтора года обязательных работ с удержанием 15% от заработка. Приговор в законную силу пока не вступил. Также на имущество бывшего начальника краевого УКСа во время расследования уголовного дела был наложен арест на сумму более 23 млн руб. для возмещения ущерба.

Напомним, ранее Левинского освободили от наказания. Уголовное дело и преследование Левинского было прекращены за истечением срока давности.. Однако Пермский краевой суд отправил дело на новое рассмотрение.

Теги: Дмитрий Левинский , госконтракт, берегоукрепление, Усть-Качка суд, директор капитального строительства, злоупотребление полномочиями



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