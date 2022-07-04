04 Июля 2022
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Экономика Санкт-Петербург
Мусорные баки (2021) | Фото: Накануне.RU

Смольный опоздал на полгода с информированием бизнеса о правилах работы с НЭО по вывозу мусора

«Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации» проведет в пятницу, 8 июля, в Санкт-Петербурге бесплатную онлайн-консультацию для предпринимателей города «Порядок взаимодействия юридических лиц с региональным оператором». Об этом сообщает Telegram-канал издания «Деловой Петербург». Бизнесменам Северной столицы расскажут, как вывозить твердые коммунальные отходы (ТКО) по новой системе, а также объяснят принципы расчета тарифа.

«С 1 января 2022 года в Санкт-Петербурге за вывоз мусора отвечает регоператор. Все юрлица обязаны заключить с ним договор. Но пока далеко не все это сделали», — отмечает администрация канала.

Отмечается, что организатором онлайн-консультации выступает некоммерческая организация «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге», созданная как юридическое лицо Общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе Петербурга. Мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии петербургского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Напомним, мусорная реформа стартовала в городе на Неве с 1-го января текущего года. На ее подготовку у чиновников из команды Александра Беглова было целых три дополнительных года, однако этот фактор положительно не отразился на работе «Невского экологического оператора», ответственного за вывоз и утилизацию ТКО в регионе. Только спустя полгода в Смольном решили заняться информированием бизнес-сообщества, касательно выстраивания работы с регоператором. То есть на протяжении шести месяцев чиновникам фактически не было дела до того, как предприниматели будут выстраивать взаимодействие с НЭО, а ведь многие до сих пор не заключили соответствующие договора, что негативно отражается на экологии региона. Кроме того, за неправильное обращение с отходами владельцам бизнеса выписываются крупные штрафы и это может стать предметом судебных разбирательств.

Нередко на портале «Наш Санкт-Петербург» горожане жалуются, что субъекты МСП оставляют строительный и прочий мусор на придомовых контейнерных площадках. Это также отчасти является последствием некомпетентности чиновников Смольного, не озаботившихся своевременно урегулированием этого важного вопроса. Впрочем, гораздо больше нареканий поступает в связи с качеством работы самого «Невского экологического оператора», который систематически нарушает графики вывоза ТКО, что привело к антисанитарии во многих дворах города и увеличению популяции вредителей.

Теги: смольный, вывоз тко, мусор, северная столица, юрлица, александр беглов



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