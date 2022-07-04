Захар Прилепин открывает свой штаб в Екатеринбурге

В эту среду, 6 июля, в Екатеринбурге состоится открытие штаба известного писателя и политика Захара Прилепина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе движения "За правду", штаб будет работать в столице Урала на постоянной основе, а ключевыми направлениями работы станут расследования по различным проблемам Свердловской области, в том числе и коррупционного характера.

"Отдельными важными направлениями регионального штаба станут корректировка региональной культурной политики и поддержка СВО. Вести свою работу штаб планирует, используя партийные возможности, в том числе законодательные инициативы и депутатские запросы", - уточнили в пресс-службе.

Свердловский штаб Захара Прилепина станет первым на Урале. Ранее такие были открыты в Хабаровске, Смоленске, а самый первый был сформирован в Нижнем Новгороде. Ориентироваться в своей работе в Свердловской области планируется на работу коллег из других штабов.

В открытии в Екатеринбурге примут участие сенатор, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Безденежных, руководитель аппарата палаты депутатов партии "СРЗП" Игорь Манохин, а также член центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Михеев (дистанционно). В ходе открытия будут представлены руководители штаба в Свердловской области и первые запускаемые расследования и проекты.