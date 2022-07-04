Власти родного города Зеленского анонсировали отказ от русского языка

Глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул, который ранее считался "пророссийским", заявил, что нужно отказываться от русского языка и переходить на украинскую мову. Он заявил, что открывает культурный фронт против России, потому что язык - это оружие.

В Кривом Роге все говорят по-русски, признал Вилкул, поэтому обещает "не рубить с плеча", а сделать "мягкий переход" на мову. С 1 июля военная администрация организовала в каждом районе города языковые клубы и онлайн-курсы, и на них записалось более 500 человек (население города около 600 тыс.).

Мэр сказал, что говорит на брифингах по-русски только из-за граждан, а на совещаниях уже на мове, и "процесс преобразований продолжается".

Эта "аргументация" характерна для украинских властей и не соответствует действительности, потому что мовой свободно владеют практически все жители Украины, но добровольно не пользуются ею, так как родным языком для подавляющего большинства граждан является русский. Но этот факт режим признать не может.

По данным исследования Центра контент-анализа "Пространство свободы", проведенного в 2020 году, в украинском сегменте соцсетей 84% сообщений написаны на русском языке. В личных же постах соотношение еще более показательное - 93% на русском.